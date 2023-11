IMAGO / Sportimage / Gary Oakley Na zdjęciu: Amadou Onana

Manchester United obserwuje sytuację Jarrada Branthwaite’a oraz Amadou Onany

Obaj piłkarze grają w Evertonie, który zmaga się z problemami po odjęciu punktów

“Czerwone Diabły” zamierzają monitorować sytuację rywali

Czerwone Diabły przejmą dwóch zawodników Evertonu?

Manchester United skupia swoją uwagę na dwóch piłkarzach Evertonu. Jarrad Branthwaite oraz Amadou Onana przykuli uwagę drużyny z Old Trafford. Obecny klub piłkarzy zmaga się z dużymi problemami. Everton złamał przepisy, przez co został surowo ukarany odjęciem 9 punktów w tabeli Premier League. Gdyby kiepska sytuacja “The Toffees” jeszcze bardziej się pogorszyła, wtedy Manchester może rozważyć zakup Branthwaite’a oraz Onany.

Jarrad Branthwaite to 21-letni środkowy obrońca. Młody Anglik wywalczył w tym sezonie miejsce w pierwszym zespole. Do tej pory zagrał w 12 meczach. W przeszłości był wypożyczany do takich klubów jak Blackburn Rovers oraz PSV Eindhven. Urodzony w Carlisle piłkarz jest reprezentantem Anglii do lat 21. Portal Transfermarkt wycenia go na 18 milionów euro.

Amadou Onana już nie po raz pierwszy jest łączony z drużyną Erika ten Haga. Plotki o zainteresowaniu belgijskim pomocnikiem pojawiły się podczas letniego okienka transferowego. 22-latek jest jednym z liderów ekipy z Goodison Park. Na wyspach gra już drugi sezon. Do tej pory uzbierał w koszulce Evertonu 49 spotkań, w których strzelił 2 bramki i dołożył 3 asysty.