Manchester United chce wymiany z Interem Mediolan. Ciekawy ruch

Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Dumfries za Wan-Bissakę? Man Utd przygotował plan

28-letni Denzel Dumfries rozpoczął pięć z sześciu meczów Holandii na Euro 2024, będąc jedną z bardziej wyróżniających się postaci w drużynie Koemana. Pomimo jego wysiłków, Oranje nie udało się dotrzeć do finału, odpadając w półfinale po porażce z Anglią. Jednak w Serie A, Dumfries nie zawsze był pierwszym wyborem w składzie Interu Mediolan, co oznacza, że tylko 19 z jego 31 ligowych występów w sezonie 2023-24 rozpoczęło się od pierwszej minuty.

Według “The Athletic”, Denzel Dumfries może stać się drugim Holendrem, który dołączy do Manchester United tego lata po przybyciu Joshuę Zirkzee z Bologni. Raport twierdzi, że oba kluby rozpoczęły rozmowy na temat potencjalnej wymiany Dumfriesa na obecnego zawodnika Czerwonych Diabłów, Aarona Wan-Bissakę. Zrozumiałe jest, że były reprezentant Anglii preferuje przenosiny do włoskiego giganta, zamiast pozostawać w Premier League. To skłoniło Wan-Bissakę do odrzucenia oferty West Ham United.

Dumfries grał dotychczas jedynie w klubach w holenderskich i włoskich, dlatego rodzi się pytanie, czy byłby gotów na przenosiny do Anglii. Z kolei Wan-Bissaka ma jeszcze tylko rok ważnego kontraktu z United, a klub nie planuje przyszłości z nim w składzie, dlatego chce się pozbyć go już tego lata. Anglik jest otwarty na możliwość przenosin do Serie A.

Zobacz również: Ancelotti ujawnia sekretną rolę Mbappe w Realu Madryt