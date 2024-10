fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Casemiro (w środku)

Casemiro znów na wylocie z Manchesteru United

Manchester United w 2022 roku wykosztował się na hitowym transferze Casemiro, płacąc Realowi Madryt około 70 milionów euro. Sam gwiazdor otrzymał bardzo duże pieniądze, a obecnie jest najlepiej zarabiającym zawodnikiem na Old Trafford. Nie idzie to w parze z jego boiskową dyspozycją – już w poprzednim sezonie znacząco obniżył loty, więc Czerwone Diabły chciały go sprzedać w trakcie letniego okienka. Brazylijczyk nie generował zbyt dużego zainteresowania, a ewentualna oferta mogła pojawić się tylko z Arabii Saudyjskiej.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Defensywny pomocnik pozostał w Manchesterze United na kolejny sezon. Erik ten Hag dał mu szansę na odbudowanie swojej pozycji w zespole, lecz po kilku meczach ponownie posadził go na ławce rezerwowych. Casemiro nie gra na swoim optymalnym poziomie, dlatego jego obecność w wyjściowym składzie jest dla Manchesteru United wyłącznie osłabieniem.

“Football Insider” donosi, że angielski gigant podejmie kolejną próbę pożegnania 32-latka jeszcze w trakcie tego sezonu. Jego dni są policzone, a zimą ponownie trafi na listę transferową. Co najważniejsze – Casemiro nie planuje rezygnować z bardzo dużych zarobków, więc jedynym potencjalnym kierunkiem jego przeprowadzki zdaje się być wspomniana wcześniej Arabia Saudyjska.

W sezonie 2024/2025 Casemiro zagrał dla Manchesteru United dziewięć razy, w tym sześciokrotnie od pierwszej minuty.