Man United chce się pozbyć zawodnika. Amorim stracił cierpliwość

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Andre Onana na wylocie z Manchesteru United

Manchester United sprowadził Andre Onanę z Interu w 2023 roku, pokładając duże nadzieje w kameruńskim bramkarzu. 29-latek od początku swojej przygody na Old Trafford nie zachwycał pewnością siebie, a jego liczne błędy stały się źródłem frustracji kibiców. Nie inaczej jest w tym sezonie, co negatywnie wpływa na jego wizerunek.

W czwartkowym spotkaniu Ligi Europy z Lyonem Onana popełnił poważny błąd przy rzucie wolnym, a następnie zawalił interwencję przy wyrównującym golu Rayana Cherkiego, gdy Czerwone Diabły były bliskie wygranej we Francji. To kolejne sytuacje, która pogłębiły niepewność wokół występów bramkarza, a teraz klub najwyraźniej przygotowuje się do rozważenia ofert transferowych.

Choć Onana ma potencjał, który mógłby pasować do wielu drużyn, jego błędy i wysokie zarobki znacznie obniżyły jego wartość rynkową. Jednym z możliwych kierunków dla Kameruńczyka jest powrót do Włoch, a zainteresowanie golkiperem wykazuje AC Milan. Pojawiły się spekulacje, że mógłby trafić do Arabii Saudyjskiej, gdzie kluby są w stanie oferować wysokie wynagrodzenia. Bramkarz w trwającym sezonie rozegrał w sumie 43 mecze i zachował 10 czystych kont we wszystkich rozgrywkach.