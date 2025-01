Manchester City zwleka z ofertą. Hitu transferowego nie będzie?

Andrea Cambiaso znalazł się na celowniku Manchesteru City, ale Juventus jak dotąd nie otrzymał żadnej oficjalnej oferty. Co więcej, klub z Turynu oczekuje oferty na poziomie 80 milionów euro, jak podaje "La Gazzetta dello Sport".

Juventus oczekuje 80 mln euro za Cambiaso

Andrea Cambiaso znalazł się w kręgu zainteresowań Manchesteru City, o czym media informują już od kilku dni. Juventus jest otwarty na negocjacje, ale oczekuje sporej kwoty za transfer. Ponadto, jak zaznaczył dyrektor sportowy Bianconerich, Cristiano Giuntoli, oficjalna oferta jeszcze nie wpłynęła. – Nie prowadzimy rozmów w tej chwili. Skupiamy się na uzupełnieniu składu – powiedział Giuntoli pytany o możliwy transfer Cambiaso.

Według doniesień City jest gotowe zaoferować około 60 milionów euro, co jednak nie przekonuje Juventusu. Klub z Turynu oczekuje kwoty bliższej 80 milionów, aby rozpocząć poważne negocjacje. Jeśli jednak propozycja The Citizens zbliży się do tej sumy, Cambiaso może trafić na Etihad Stadium i podpisać lukratywny kontrakt na pięć lat z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Sam Cambiaso jest zainteresowany możliwością gry pod wodzą Pepa Guardioli i podwojeniem obecnych zarobków – z 2,5 miliona do niemal 6 milionów euro rocznie. Mimo to zawodnik nie forsuje transferu i jest gotów podporządkować się decyzji obu klubów.

Co więcej, pojawiły się spekulacje o możliwym związku między transferem Cambiaso a zainteresowaniem Manchesteru City Douglasem Luizem. Jednak, jak podaje “Gazzetta”, negocjacje te nie są powiązane. Juventus odrzuca możliwość wypożyczenia brazylijskiego pomocnika bez obowiązku wykupu, co wyklucza potencjalne powiązanie obu transferów.