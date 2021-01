Manchester City według informacji hiszpańskiego dziennika Diario AS włączył się na dobre do gry o pozyskanie Davida Alaby. Przedstawiciele The Citizens mieli złożyć zawodnikowi ofertę nie do odrzucenia, oferując mu zarobki na poziomie ponad 14 milionów euro.

Manchester City jest kolejnym klubem po Realu Madryt, który zdaniem hiszpańskich mediów złożył zawodnikowi z Austrii konkretną propozycję. Wygląda natomiast na to, że doniesienia z poprzedniego tygodnia o tym, że David Alaba doszedł do porozumienia z władzami Królewskich, były przedwczesne.

W minionym tygodniu Marca podała, że Austriak zgodził się na przeprowadzkę do Realu. Z hiszpańskim klubem zawodnik miał parafować umowę na cztery lata, dzięki której rocznie zarabiałby mniej więcej 11 milionów euro.

Niemiecki SportBild twierdził natomiast, że Alaba zdecydował się już na przeprowadzkę do Hiszpanii. Przyszłość zawodnika nie jest zatem przesądzona. 28-latkiem jest bowiem poważnie zainteresowany Man City. Dlatego można spodziewać się ciekawej licytacji w sprawie piłkarza.

Angielski klub, chcąc pozyskać reprezentanta Austrii, jest gotowy zaoferować mu zarobki na poziomie 14 milionów euro plus bonusy. Premie miałby być uzależnione od osiągnięć i wyników. Obecny kontrakt Alaby z Bawarczykami obowiązuje tylko do końca sezonu, więc od 1 lipca może zostać zawodnikiem nowego klubu.

76-krotny reprezentant Austrii w trakcie trwającej kampanii wystąpił łącznie w 24 spotkaniach, w których strzelił dwa gole, notując też jedną asystę. Alaba ostatnio grał na środku defensywy w Bayernie, ale może też grać na bokach obrony.



