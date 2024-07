Manchester City wycenił Cancelo. Gwiazdor wyląduje w Serie A?

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Joao Cancelo

Cancelo zakotwiczy w gigancie Serie A?

Joao Cancelo zakończył okres wypożyczenia w Barcelonie i wrócił do Manchesteru City. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że Blaugrana będzie dążyć do zatrzymania Portugalczyka na dłużej, lecz rozczarowujące występy na finiszu kampanii przyczyniły się do zrezygnowania z tej kandydatury. W ekipie mistrza Anglii również dla Cancelo nie ma miejsca. Pep Guardiola wciąż na niego nie liczy, stąd wcześniejsze wypożyczenia do Bayernu Monachium i Barcelony. Teraz Manchester City spróbuje definitywnie pożegnać wszechstronnego obrońcę.

Manchester City szuka nowego klubu Cancelo, a jego agent Jorge Mendes zaoferował usługi zawodnika Interowi Mediolan i Juventusowi. Oba te zespoły są zainteresowane sprowadzeniem reprezentanta Portugalii, zatem Serie A to jego najbardziej prawdopodobny kierunek przeprowadzki. 30-latek miał już w przeszłości okazję reprezentować obie te ekipy.

“Fichajes” przekonuje, że Manchester City zadowoli się kwotą w wysokości 25 milionów euro. Na tyle właśnie został wyceniony przez angielskiego giganta. Nie ulega wątpliwościom, że to pieniądze dość promocyjne, biorąc pod uwagę, ile był wart jeszcze niedawno. Zarówno Inter, jak i Juventus dysponują taką wystarczającą gotówką, by spełnić oczekiwania Manchesteru City.

W sezonie 2023/2024 Cancelo zaliczył 42 występy we wszystkich rozgrywkach, gromadząc cztery bramki i pięć asyst. Ogromnym atutem zawodnika Manchesteru City jest jego wszechstronność – z powodzeniem może grać na obu bokach boiska, a nawet w środku pola.