Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Kalvin Phillips

Szeregi Manchesteru City od nowego sezonu zasilą Erling Haaland i Julian Alvarez, ale wszystko wskazuje na to, że to nie koniec transferów w ekipie z Etihad Stadium. Mistrzowie Anglii przygotowują bowiem ofertę za Kalvina Phillipsa. Ta na biurko władz Leeds United powinna trafić w najbliższym czasie.

Kalvin Phillips może być kolejnym po Erlingu Haalandzie i Julianie Alvarezie zawodnikiem, który wzmocni drużynę Manchesteru City

Mistrzowie Anglii w najbliższych dniach złożą oficjalną ofertę w sprawie transferu pomocnik Leeds United

Oferta może opiewać nawet na 50 milionów funtów

Kalvin Phillips dostanie szansę od Manchesteru City

Manchester City jak dotąd sfinalizował dwa transfery. Już pół roku temu zapewnił sobie usługi utalentowanego argentyńskiego napastnika Juliana Alvareza, a w poniedziałek oficjalnie potwierdził podpisanie kontraktu z Erlingiem Haalandem. Obywatele chcą jednak wzmocnić również inne formacje drużyny prowadzonej przez Josepa Guardiola.

The Athletic, powołując się na źródła zbliżone do obu stron, informuje, że Manchester City powinien wkrótce przedstawić oficjalną ofertę w sprawie transferu pomocnika reprezentacji Anglii Kalvina Phillipsa, który od dłuższego czasu jest łączony z opuszczeniem Leeds United. Perspektywa przenosin do najlepszej drużyny w Anglii powinna być bardzo kusząca dla 26-letniego zawodnika.

Phillips w ostatnich kilkunastu dniach przebywał na zgrupowaniu drużyny narodowej, ale teraz może już skupić się nad tematem swojej przyszłości. Według ostatnich informacji Manchester City może wyłożyć za niego 45-50 milionów funtów. Josep Guardiola widzi w Phillipsie zawodnika, który mógłby zająć miejsce w kadrze po odchodzącym z klubu Fernandinho i konkurować o miejsce w podstawowym składzie z Rodrim.

W najbliższych dniach rozmowy między klubami w sprawie transferu Phillipsa prawdopodobnie zostaną zintensyfikowane, choć przedstawiciele Leeds United cały czas wierzą, że uda im się zatrzymać piłkarza w zespole. Doświadczony już pomocnik zdaje sobie jednak sprawę, że szansa przejścia do Manchesteru City może się już nie powtórzyć.

