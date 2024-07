fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ederson i Kevin De Bruyne

Faworyt do zastąpienia De Bruyne. Kto za Edersona?

Manchester City będzie musiał się solidnie napracować w trakcie letniego okienka transferowego. Wszystko za sprawą Saudyjczyków, którzy obrali sobie za cel dwie gwiazdy mistrza Anglii – Kevina De Bruyne oraz Edersona. Z początku traktowano te doniesienia z dużym dystansem, ale coraz więcej wskazuje na to, że obaj zdecydują się na kontynuowanie kariery na Bliskim Wschodzie. Belgijski pomocnik otwarcie przyznał, że byłby gotowy przystać na ofertę z Arabii Saudyjskiej, jeśli będzie odpowiednio atrakcyjna finansowo. Ederson z kolei otrzymał już konkretną propozycję z Al-Nassr, znacząco windującą jego dotychczasowe zarobki.

Na Etihad Stadium zapanowała niepewność. Manchester City nie stanie na drodze swoich piłkarzy, jeśli postanowią oni przenieść się gdzieś indziej. Musi natomiast odpowiednio przygotować się na potencjalne odejście De Bruyne i Edersona. “O Jogo” przekonuje, że Belga mógłby zastąpić Joao Neves, łączony od bardzo dawna z Manchesterem United. Benfica sprzeda swój talent jedynie w przypadku aktywowania klauzuli wykupu, która wynosi 120 milionów euro. Zdaniem mediów Manchester City uważa, że byłby to odpowiedni ruch w przypadku rozstania z De Bruyne.

Do drużyny z pewnością dołączy nowy bramkarz, jeśli tylko Ederson zdecyduje się odejść. Jest jeszcze za wcześnie, aby wytypować jego personalia. Co więcej, Pep Guardiola bardzo ceni sobie Stefana Ortegę, dotychczasowego rezerwowego Brazylijczyka. Być może to on będzie szykowany do roli “jedynki” między słupkami.