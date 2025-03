Guardiola wskazał dwóch piłkarzy. Manchester City wyda 200 mln euro!

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Wirtz i Cambiaso celami Guardioli. Wielkie pieniądze w grze

Manchester City szykuje się do wielkich zmian kadrowych. Trwający sezon jest pełen rozczarowań i fatalnych wyników. Obywatele odpadli już z Ligi Mistrzów i nie obronią mistrzowskiego tytułu. Po przeanalizowaniu obecnej sytuacji zarząd klubu wraz z Pepem Guardiolą doszli do wniosku, że rewolucja w zespole jest nieunikniona. Najprawdopodobniej dojdzie do pożegnania z takimi gwiazdami, jak Kevin De Bruyne, Ederson czy Bernardo Silva. Angielski gigant pragnie ściągnąć młodszych piłkarzy, którzy są zdeterminowani i głodni sukcesów.

Przewidziane są potężne wydatki, byle tylko sfinalizować wymarzone transfery. Guardiola przekonuje, że Manchester City za wszelką cenę musi sprowadzić Floriana Wirtza oraz Andreę Cambiaso. Ta dwójka może kosztować nawet 200 milionów euro.

Wirtz od lat jest wielką gwiazdą Bayeru Leverkusen i całej Bundesligi. Już w minionym roku wydawało się, że hitowy transfer z jego udziałem dojdzie do skutku. Niemiec postanowił jednak kontynuować karierę w szeregach Aptekarzy. Manchester City szykuje się do walki o jego podpis z takimi ekipami, jak Bayern Monachium czy Real Madryt.

Cambiaso z kolei zimą był o krok od przeprowadzki na Etihad Stadium. Obywatele przenieśli ten temat na letnie okienko transferowe. Juventus jest otwarty na sprzedaż swojej gwiazdy w przypadku oferty w okolicach 60 milionów euro.

Oczywiście nie będą to jedyne transfery Manchesteru City. W grę wchodzi również pozyskanie nowego bramkarza, prawego obrońcy czy środkowego pomocnika.