fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Fulham

James McAtee może zamienić Manchester City na Fulham

Manchester City może się wkrótce zmierzyć z determinacją Fulham, które jest poważnie zainteresowane tym, aby pozyskać jednego z młodych graczy ekipy z Etihad Stadium. Wieści na tej sprawie przekazał Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że James McAtee znalazł się na liście życzeń klubu z Londynu. 22-latek szerszej publiczności objawił się, prezentując się z bardzo dobrej strony, gdy był na wypożyczeniu w Sheffield United. Dzisiaj zawodnik ponownie jest w szeregach The Citizens i imponuje przede wszystkim wizją gry, ale też umiejętnością nawiązania kontaktów z kolegami, o czym pisze Fichajes.net.

Fulham jest zatem skłonne wyłożyć na transakcję ponad 48 milionów euro (40 milionów funtów) na transakcję z udziałem McAtee. Zawodnik w tym sezonie wystąpił w 10 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich jedną bramkę.

McAtee to młodzieżowy reprezentant Anglii, mający 16 występów w kadrze do lat 21. Aktualna umowa piłkarza z Man City obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Okazję na poprawę swojego bilansu ofensywny pomocnik może otrzymać już 11 stycznia. Wówczas ekipa Josepa Guardioli w ramach trzeciej rundy Pucharu Anglii zagra w roli gospodarza z Salfordem. Rywalizacja zacznie się o godzinie 18:45.

