fot. PressFocus Na zdjęciu: Memphis Depay i Frenkie de Jong

Manchester United w dalszym ciągu celuje w transfer Frenkiego de Jonga i zamierza wrócić z ofertą w trakcie zimowego okienka. FC Barcelona może już nie być chętna na sprzedaż środkowego pomocnika.

Manchester United latem pracował nad transferem Frenkiego de Jonga

Sam zawodnik zdecydował się na pozostanie na Camp Nou

Zimą “Czerwone Diabły” ponownie spróbują skusić Holendra do przeprowadzki

Manchester United nie odpuszcza

W trakcie minionego lata toczyła się saga z udziałem Frenkiego de Jonga. FC Barcelona była nastawiona na sprzedaż swojego pomocnika, tak aby uzyskać fundusze konieczne do kolejnych wzmocnień. W swoich szeregach widział go przede wszystkim Manchester United, lecz sam zawodnik nie był przekonany do przeprowadzki. Naciskał on na pozostanie w Katalonii, co finalnie mu się udało. Na początku sezonu de Jong rzadko pojawiał się na boisku od pierwszej minuty, ale w ostatnich tygodniach jego rola w zespole znacząco wzrosła.

Media przekonują, że to właśnie reprezentant Holandii ma zostać następcą Sergio Busquetsa, który w przyszłym roku rozstanie się z klubem. Oczywiście w dalszym ciągu pojawiają się kolejne nazwiska łączone z “Dumą Katalonii”, co może ostatecznie wzbudził w piłkarzu pewne wątpliwości. Na takie rozwiązanie liczy Manchester United, który zamierza wrócić z ofertą już w trakcie zimowego okienka transferowego.

Wydaje się, że w tym momencie szanse na przeprowadzenie takiej operacji są niewielkie. Wszystko zależy od nastawienia samego de Jonga, który jeszcze do niedawna nie chciał słyszeć o przenosinach na Old Trafford. “Czerwone Diabły” zrobią jednak wszystko, aby skusić go do zmiany klubu. Latem FC Barcelona oczekiwała za niego 80 milionów euro. Kontrakt Holendra obowiązuje do połowy 2026 roku.

