fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Man Utd

Manchester United planuje wzmocnić się jeszcze przed zakończeniem styczniowego okienka transferowego. “Czerwone Diabły” myślą nad pozyskaniem kolejnego napastnika, który przeniósłby się na Old Trafford w ramach wypożyczenia – donosi “Daily Mail”.

Manchester United dokonał zimą zaledwie dwóch transferów

Do ekipy z Old Trafford dołączyli Wout Weghorst i Jack Butland

Rozważane jest pozyskanie jeszcze jednego napastnika

Man Utd poszukuje kolejnej strzelby

Głównym celem Manchesteru United na styczniowe okienko transferowe było pozyskanie następcy Cristiano Ronaldo, z którym rozstano się jeszcze przed startem mistrzostw świata w Katarze. W kontekście przenosin na Old Trafford przewinęło się wiele nazwisk, lecz “Czerwone Diabły” nie dysponowały wystarczającymi pieniędzmi, aby ściągnąć zawodnika klasy światowej.

Ostatecznie wybór padł na Wouta Weghorsta, który do angielskiego giganta trafił na zasadach półrocznego wypożyczenia z Burnley. Było to życzenie samego Erika ten Haga, bowiem widzi on w Holendrze szereg cech, które usprawnią grę ofensywną Manchesteru United.

Na liście życzeń “Czerwonych Diabłów” wciąż znajdują się tacy piłkarze, jak Harry Kane, Goncalo Ramos czy Victor Osimhen. Do ewentualnego hitowego transferu najwcześniej dojdzie dopiero latem. Nie oznacza to jednak, że na Old Trafford nie zamelduje się w styczniu jeszcze jeden napastnik.

Zespół Erika ten Haga celuje w wywalczenie awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Aby zwiększyć swoje szanse, rozważane jest poszerzenie kadry o jeszcze jednego snajpera. Miałby to być kolejny transfer przeprowadzony na zasadach półrocznego wypożyczenia.

Przepisy w Premier League zakładają, że w trakcie jednego okienka można wypożyczyć maksymalnie dwóch graczy z innych angielskich klubów. Manchester United musiałby więc poszukać odpowiedniego kandydata w zagranicznej lidze.

