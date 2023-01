Pressfocus Na zdjęciu: Arnaut Danjuma

Arnaut Danjuma był już jedną nogą w Evertonie. W ostatniej chwili do gry o zawodnika Villarrealu postanowił wkroczyć Tottenham i to właśnie z Kogutami związał się ostatecznie Holender. W środę klub oficjalnie zaprezentował nowego napastnika.

Everton był o krok od wypożyczenie Arnauta Danjumy

Operację w ostatniej chwili przechwycił Tottenham

Koguty w środę zaprezentowały nowy nabytek

Arnaut Danjuma w ostatniej chwili wybrał Tottenham

Villarreal był zdecydowany na wypożyczenie Arnauta Danjumy, który po powrocie po kontuzji nie był w stanie odzyskać dawnej formy. Holendrowi zależało na powrocie do Premier League, gdzie czuł się bardzo dobrze, grając dawniej dla Bournemouth. Ofertę za napastnika wystosował Everton i wszystko wskazywało na to, że The Toffees osiągną porozumienie z zawodnikiem.

W ostatniej chwili w transakcję wmieszał się Tottenham. Oferta ze strony Kogutów była atrakcyjniejsza, a sytuacja klubu i jego prestiż przekonały Danjumę do zerwania wstępnego porozumienia z Evertonem.

Introducing the latest member of the Spurs family… pic.twitter.com/atiRIBFRWO — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 25, 2023

W środę Tottenham oficjalnie zaprezentował swój nowy nabytek. Holender został wypożyczony do końca sezonu, a w jego umowie istnieje klauzula wykupu. Do publicznej wiadomości nie została jednak podana jej wysokość. Nie jest ona też obowiązkowa. Portal Transfermarkt wycenia Danjumę na 35 mlionów euro.

Napastnik po półtorarocznym pobycie w Villarrealu wrócił zatem do Premier League. W przeszłości w barwach Bournemouth rozegrał łącznie 52 mecze. To właśnie z ekipy Wisienek trafił do Villarrealu za ponad 23 miliony euro.

Czytaj dalej: Tottenham wpłaci klauzulę za portugalskiego obrońcę