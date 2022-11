fot. PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Po sezonie Manchester United najprawdopodobniej opuści Cristiano Ronaldo, dlatego w klubie trwają intensywne prace nad znalezieniem następcy. W tej chwili pod obserwacją znajdują się Dusan Vlahović oraz Benjamin Sesko – donosi “The Telegraph”.

Manchester United szuka wzmocnień linii ataku

Do ewentualnego transferu dojdzie dopiero po sezonie

W kręgu zainteresowań “Czerwonych Diabłów” znajdują się Dusan Vlahović i Benjamin Sesko

Vlahović obierze kierunek na Premier League?

Od pewnego czasu Manchester United mierzy się z problemami kadrowymi w ofensywie. W poprzednim sezonie podporą linii ataku był Cristiano Ronaldo, który w chwili obecnej jest cieniem samego siebie. Na pozycji nominalnego napastnika najczęściej występuje Marcus Rashford, choć Erik ten Hag zakłada transfer nowego zawodnika. Dojdzie do niego dopiero po sezonie, bowiem w trakcie zimowego okienka “Czerwone Diabły” nie zamierzają przeprowadzać żadnych transakcji.

Wiąże się to również bardzo prawdopodobnym odejściem Ronaldo. Aktualnie Manchester United ma na swoich radarach dwóch napastników. Jednym z nich jest Benjamin Sesko, który robi furorę w barwach Salzburga. Już w trakcie letniego okienka klub z Old Trafford pracował nad ściągnięciem go do siebie, lecz nie udało się tego dokonać. Po sezonie Sesko zasili barwy Lipska, co stanowi dla Manchesteru United spore trudności. Uważa się, że transfer jest możliwy tylko w przypadku wyłożenia ogromnych pieniędzy, opiewając w okolicach 40 milionów funtów.

Niewykluczone, że na Wyspy Brytyjskie przeniesie się natomiast Dusan Vlahović, którym “Czerwone Diabły” również się interesują. Jeśli Juventus nie zakwalifikuje się do przyszłej edycji Ligi Mistrzów, będzie zmuszony sprzedać kilku swoich graczy. Reprezentant Serbii póki co nie spełnia pokładanych w nim nadziei, dlatego to on może zostać poświęcony. Zwłaszcza, że jego wartość rynkowa w dalszym ciągu jest wielka.

W tej chwili priorytetem dla Manchesteru United jest podpisanie nowego kontraktu z Rashfordem.

