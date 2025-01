Rashford odrzucił trzy oferty. Mógł zarobić fortunę

Marcus Rashord wygląda na to, że wkrótce zmieni klub, bo nie znajduje uznania w oczach trenera Rubena Amorima. Tymczasem ciekawe informacje na temat Anglika przekazał The Times.

Marcus Rashford liczy na odbudowę swojej pozycji

Marcus Rashford ostatnio jest w krytycznej sytuacji w Man Utd. Reprezentant Anglii nie zagrał w żadnym z pięciu ostatnich meczów swojej drużyny. Chociaż w starciu przeciwko Newcastle United znalazł się na ławce rezerwowych. Wcześniej nie mieścił się w kadrze meczowej. Tymczasem interesującymi wieściami na temat ofensywnego gracza podzielił się The Times.

Man Utd sezon 2024/2025

Źródło podało, że Anglik odrzucił oferty z trzech klubów, które pod względem finansowym były bardzo atrakcyjne. Rashford w przypadku przyjęcia jednej z propozycji z Arabii Saudyjskiej mógłby liczyć na zarobki na poziomie ponad 42 milionów euro rocznie. Na dodatek zawodnik miałby zostać zwolniony z płacenia podatku na Bliskim Wschodzie, co mogłoby być ciekawą gwarancją finansową dla gracza. Dla porównania Rashford w Wielkiej Brytanii musi oddawać mniej więcej 45 procent zarobionych pieniędzy miejscowej administracji skarbowej.

The Times przekonuje, że angielski piłkarz nie zdecydował się na występy w Arabii Saudyjskiej, bo wciąż chce walczyć o miejsce w reprezentacji Anglii. Dlatego też nie skusił się również na transfer do jednej z ekip z Turcji.

Na dzisiaj sytuacja wokół Rashforda ma wyglądać tak, że klub z Old Trafford jest otwarty na to, aby sprzedać Anglika w trakcie styczniowej sesji transferowej lub go ewentualnie wypożyczyć. Rashford natomiast jest gotowy, aby walczyć o odbudowę swojej pozycji w Man Utd.

27-letni zawodnik w tej kampanii zagrał w 24 meczach. Strzelił w nich siedem goli. Ponadto na koncie Rashforda są trzy kluczowe podania.

