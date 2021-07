Raphael Varane jest aktualnie na urlopie, ale Manchester United wciąż intensywnie pracuje nad tym, aby Francuz w kolejnym sezonie reprezentował barwy Czerwonych Diabłów. Najnowsze doniesienia w tej sprawie pojawiły się na stronie Manchester Evening News.

Manchester United pracuje nad budową zespołu na kolejną kampanię

Na celowniku Czerwonych Diabłów znajduje się Raphael Varane

Reprezentant Francji może dojść wkrótce do porozumienia z angielskim klubem ws. warunków indywidualnych

Manchester United nie odpuszcza w sprawie transferu Varane’a

Raphael Varane ma kontrakt ważny z Realem Madryt do końca czerwca 2022 roku. Sternicy klubu z Hiszpanii chcieliby zatrzymać zawodnika w swoich szeregach. Tym bardziej że już odszedł Sergio Ramos. Droga do porozumienia jest jednak daleka.

Manchester United ma natomiast nadzieję na to, że po 10 latach od momentu, gdy nie udało się pozyskać Varane’a, w końcu ta sztuka się uda. Najnowsze informacje dotyczące przyszłości Francuza sugerują, że władze Czerwonych Diabłów są blisko uzgodnienia warunków indywidualnych z zawodnikiem.

Man Utd jest coraz bliżej dostosowania się do żądań 28-latka, co może skutkować tym, że angielski klub wykona niebawem kolejny postęp w pracach zmierzających do tego, aby Varane trafił do ekipy z Old Trafford. Celem jest to, aby francuski obrońca po powrocie z wakacji udał się od razu do Manchesteru.

Sternicy Realu wycenili reprezentanta Francji na 80 milionów funtów. Wiadomo natomiast, że to pobożne życzenia, bo suma jest zbyt duża jak na zawodnika, który za kilka miesięcy będzie mógł prowadzić rozmowy z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami. Angielscy dziennikarze przekonują, że transakcja powinna zamknąć się w 50 milionach funtów.

Varane wraz z żoną i dwójką dziećmi odpoczywa po wyczerpującym sezonie, który został zwieńczony nieudanym występem Trójkolorowych na Euro 2020. Francja odpadła z turnieju po przegranym konkursie jedenastek ze Szwajcarią w 1/8 finału.

