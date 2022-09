fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Man Utd

Man Utd miał już zima tego roku wzmocnić się w ofensywie. Żądał tego ówczesny menedżer angielskiej ekipy Ralf Rangnick. Ostatecznie odroczono to w czasie. Sternicy Czerwonych Diabłów postanowili poczekać z rozwiązaniem z tego problemu do lata.

Man Utd może już za kilka miesięcy wzmocnić się w ataku

Dziennikarz Fabrizio Romano dał do zrozumienia, że na radarze Czerwonych Diabłów są Victor Osimhen i Memphis Depay

W kontekście gry w ekipie z Old Trafford pojawiły się tez głosy o Codym Gakpo

Man Utd chce wzmocnić atak

Man Utd w trakcie ostatniego okna transferowego nie wzmocnił się na pozycji klasycznego napastnika. W związku z tym realny scenariusz zakłada, że angielski klub zamierza szukać okazji do wzmocnienia swojego ataku w trakcie w styczniu 2023 roku.

Dziennikarz Fabrizio Romano przekonuje, że Man Utd jest zainteresowany pozyskaniem Victora Osimhena. SSC Napoli nie zamierza jednak sprzedać 23-latka. Jeśli już miałoby do tego dojść, to chętny musiałby wyłożyć na transakcję co najmniej 100 milionów euro.

Władze ekipy z Old Trafford podobno rozważają też pozyskanie Memphisa Depaya, który w przeszłości był już zawodnikiem Man Utd w latach 2015-2017. Aktualnie broni barw FC Barcelony, a jego umowa z klubem z Camp Nou obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Jednocześnie angielski może spróbować skorzystać z okazji na pozyskanie Holendra za atrakcyjne pieniądze.

Znany żurnalista daje też do zrozumienia, że Manchester United może wzmocnić się w ofensywie skrzydłowym Codym Gakpo. Piłkarz aktualnie broni barw PSV Eindhoven.

