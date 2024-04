Man Utd określił priorytet. Sześć gwiazd na liście życzeń

Erik ten Hag zasugerował, że Manchester United powinien pozyskać nowego napastnika. Serwis The Mirror stworzył listę sześciu kandydatów.

Źródło: The Mirror

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Man Utd potrzebuje napastnika

Erik ten Hag liczy na wzmocnienie tej pozycji

Na liście życzeń jest sześć nazwisk

Sześciu napastników na liście życzeń Manchesteru United

Manchester United w sezonie 2023/2024 nie imponuje zbyt wysoką skutecznością. Czerwone Diabły mają najmniej bramek spośród drużyn, które plasują się w czołowej dziesiątce Premier League.

Konieczność wzmocnienia ataku jasno zasugerował Erik ten Hag, który uważa, że nowy napastnik pozytywnie wpłynąłby na rywalizację i grę drużyny.

– Nie ma wątpliwości, że liczyliśmy na Martiala. Potrzebujesz dwóch napastników w lidze, w której gramy, i w rozgrywkach, w których uczestniczymy. Potrzebujesz więcej opcji – powiedział Holender.

Serwis The Mirror szybko zareagował na te słowa, tworząc potencjalną listę życzeń Manchesteru United. Według portalu są to nazwiska, które niedługo mogą trafić na Old Trafford.

Sześciu proponowanych napastników dla Man Utd