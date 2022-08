fot. PressFocus Na zdjęciu: Marko Arnautovic

Man Utd po porażce z Brighton Howe & Albion zdecydowanie potrzebuje wzmocnień w ofensywie. Wygląda na to, że głównym celem Czerwonych Diabłów jest Marko Arnautović.

Man Utd jest cały czas w trakcie poszukiwania nowego napastnika

Klub z Old Trafford złożył już jedną ofertę w sprawie Marko Arnautovicia, która została odrzucona

władze Czerwonych Diabłów szykują się do złożenia kolejnej propozycji

Man Utd zdeterminowany w sprawie Arnautovicia

Man Utd przystępował do nowego sezonu ligi angielskiej z dużymi ambicjami. Wiadomo nie od dzisiaj, że celem głównym Czerwonych diabłów jest powrót do Ligi Mistrzów. Kolejny barw awansu do elitarnych rozgrywek przez ekipę z Old Trafford może skutkować ogromnymi kłopotami finansowymi.

Tymczasem nie milkną spekulacje na temat wzmocnień Man Utd. Najnowsze wieści sugerują, że Marko Arnautovic ma być lekiem na skuteczność Czerwonych Diabłów. Angielski klub złożył już jedną ofertę w sprawie reprezentanta Austrii, ale odbił się od ściany. Bologna odrzuciła propozycję.

Dziennikarz Florian Plettenberg podaje z kolei, że Manchester United jest gotowy na to, aby złożyć kolejną propozycję przedstawicielowi Serie A. Taki stan rzeczy ma sprawiać, że angielski klub za wszelką cenę chce wzmocnić się w ofensywie Austriakiem.

Jasne jest, że Arnautovic chce dołączyć do klubu z Old Trafford. Tym bardziej że bardzo dobrze zna się z Erikiem ten Hagiem, z którym miał okazję współpracować w latach 2006-2009.

