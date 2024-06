Man Utd musi szukać wzmocnień gdzie indziej. UEFA blokuje transfer

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Jean-Clair Todibo nie trafi do Manchesteru United

Manchester United ma za sobą niezbyt udany sezon 2023/2024. Co prawda Czerwone Diabły sięgnęły po wygraną w Pucharze Anglii, ale odległe miejsce w Premier League i brak awansu do Ligi Mistrzów trzeba uznać za rozczarowanie.

W związku z tym władze klubu z Old Trafford planują małą przebudowę kadrową, która ma na celu stworzenie silnej drużyny na kolejną kampanię rozgrywek. Na radarze Manchesteru United znalazło się kilku cenionych piłkarzy, a w tym Jean-Clair Todibo. Jednak z transferem Francuza jest duży problem, ponieważ UEFA utrzymuje swoje stanowisko, że transakcja nie może zostać zrealizowana. Wszystko przez to, że firma INEOS jest właścicielem Nicei oraz ma udziały w Man Utd.

– Powiedzieli [UEFA przyp. red], że możemy go sprzedać innemu klubowi Premier League, ale nie możemy sprzedać go Manchesterowi United. Ale to nie jest sprawiedliwe w stosunku do gracza i nie wiem, co to da – powiedział Sir Jim Ratcliffe w rozmowie z serwisem Bloomberg.

Ratcliffe stwierdził także, że Man Utd nie rozwiąże wszystkich problemów klubu w pierwszym oknie transferowym i zauważył, że ​​kupno jednej supergwiazdy także nie pomoże. Potrzebna jest kompleksowa strategia.

