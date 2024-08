Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Frenkie de Jong ponownie wzięty pod lupę przez Man United

Manchester United w poprzednim sezonie zupełnie rozczarował w rozgrywkach Premier League. Czerwone Diabły zakończyły zmagania w lidze na 8. miejscu. Co więcej, w Lidze Mistrzów odpadli już na etapie fazy grupowej. Kibice na Old Trafford będą mogli jednak oglądać swoich ulubieńców w europejskich pucharach, bowiem podopieczni Erika ten Haga zagrają w Lidze Europy. Stało się tak, ponieważ w finale Pucharu Anglii ekipa holenderskiego szkoleniowca pokonała Manchester City.

W związku z kiepskim sezonem w klubie potrzebni są nowi zawodnicy. Jak na razie Manchester United przeprowadził tylko dwa transfery, a do zespołu dołączył Joshua Zirkzee oraz Leny Yoro. Natomiast niebawem mogą się rozpocząć negocjację z FC Barceloną ws. transakcji z udziałem Frenkiego de Jonga. Michael Plant z portalu manchesterworld.uk przekazał, że Czerwone Diabły skontaktowały się z Dumą Katalonii, aby zapytać o dostępność reprezentanta Holandii.

Dziennikarz zaznaczył, że jeśli Barcelona będzie skłonna sprzedać pomocnika, Manchester United złoży odpowiednią ofertę. Natomiast angielski zespół chce wydać na de Jonga jedynie ok. 30-40 milionów funtów. Taka suma raczej nie przekona włodarzy z Camp Nou do rozstania się z jedną z gwiazd. Choć piłkarz pozostaje marzeniem Erika ten Haga, to w związku z ograniczonymi środkami raczej nie należy się spodziewać pozytywnego zakończenia.