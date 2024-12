Man United straci stopera? Rywale zainteresowani jego usługami

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Lindelof miałby rozwiązać problemy w defensywie Leicester City

Leicester City wyraża zainteresowanie sprowadzeniem doświadczonego obrońcy Manchesteru United. Lisy szukają wzmocnień do defensywy. Jednym z głównych kandydatów jest Victor Lindelof, który może przenieść się na King Power Stadium już w nadchodzącym okienku transferowym.

Szwedzki stoper może zmienić otoczenie, aby kontynuować swoją karierę pod wodzą Ruuda van Nistelrooya, który wyraził zainteresowanie pozyskaniem zawodnika. Holenderski szkoleniowiec ma za zadanie utrzymać klub w Premier League.

Obrońca, który gra w Manchesterze United od 2017 roku ma za sobą solidny okres w Premier League. Jednak w ostatnich sezonach jego czas gry zmniejszył się ze względu na rosnącą konkurencję w drużynie z Old Trafford. Wobec tego pojawiły się spekulacje na temat jego odejścia, a Leicester wydaje się być jednym z głównych kandydatów do pozyskania Szweda.

W najbliższych dniach mają ruszyć negocjacje, które zdecydują o przyszłości szwedzkiego stopera.

30-letni zawodnik w bieżącym sezonie na boisku spędził łącznie 294 minuty w ośmiu spotkaniach.

Victor Lindelof w przeszłości występował m.in. w szwedzkim Vasteras SK skąd dołączył do Benfiki w 2012 roku. Po występach w rezerwach portugalskiego klubu został awansowany do pierwszego zespołu, a w 2017 roku Manchester United wykupił go za 35 milionów euro. Dla Czerwonych Diabłów rozegrał do tej pory 267 meczów.

