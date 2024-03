Kiernan Dewsbury-Hall rozgrywa bardzo dobry sezon i odejdzie z Leicester City w przypadku braku awansu do Premier League. Według najnowszych informacji brytyjskiego portalu 90min.com Manchester United obserwuje jego sytuację.

IMAGO / Paul Terry Na zdjęciu: Kiernan Dewsbury-Hall

Kiernan Dewsbury-Hall w tej kampanii może pochwalić się 10 golami i 13 asystami

Pomocnik opuści Leicester City, jeśli Lisy nie awansują do Premier League

25-latek znalazł się na celowniku m.in. Manchesteru United

Kiernan Dewsbury-Hall na radarze Manchesteru United

Jak donosi brytyjski portal “90min.com”, Manchester United obserwuje Kiernana Dewsbury’ego-Halla w kontekście potencjalnego transferu w najbliższym letnim okienku. Środkowy pomocnik ma bowiem odejść z Leicester City, jeśli Lisy nie awansują do Premier League.

25-latkowi od dawna przygląda się również Brighton & Hove Albion, które w styczniu proponowało 20 milionów funtów za Anglika. Włodarze The Foxes wówczas za swojego zawodnika oczekiwali jednak aż 45 milionów funtów. Jeżeli Leicester City ostatecznie nie wróci do elity, to piłkarz otrzyma zgodę na odejście za 25 milionów funtów.

Kiernan Dewsbury-Hall w 41 spotkaniach trwającego sezonu strzelił 10 bramek i zanotował 13 asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 30 milionów euro. Lisy z 82 punktami na koncie zajmują 2. miejsce w tabeli Championship.