Man United patrzy w przyszłość. Duży talent Southampton na liście życzeń

Tyler Dibling w kręgu zainteresowań Man United

Manchester United od momentu, gdy współwłaścicielem klubu został Sir Jim Ratcliffe oraz grupa INEOS zmienił podejście do transferów. Ich obecna filozofia ma skupić się na pozyskiwaniu młodych zawodników z myślą o przyszłości. Przykładem może być letnia transakcja z udziałem Leny’ego Yoro. Francuz ma dopiero 19 lat, lecz uważany jest za jednego z najbardziej obiecujących obrońców.

Jak dotąd Czerwone Diabły nie są aktywne w trakcie zimowego okna transferowego. Sytuacja ta wynika z faktu, że najpierw klub musi sprzedać kogoś z obecnego składu, aby zwiększyć budżet. Jeśli uda się to osiągnąć jeszcze w styczniu, to niewykluczone, że na Old Trafford trafi nowy zawodnik. Ostatnio lista życzeń Manchesteru United została uzupełniona o jedno dodatkowe nazwisko.

Jak wynika z informacji portalu Caughtoffside.com uwagę Manchesteru United przykuł Tyler Dibling z Southampton. Anglik to 18-letni prawy napastnik, który prezentuje się bardzo dobrze na tle słabego w tym sezonie zespołu Świętych. W obecnych rozgrywkach strzelił cztery bramki i zanotował dwie asysty w 24 meczach.

Problemem w finalizacji transferu mają być jednak kwestie finansowe. Southampton na sprzedaży Diblinga chce zarobić ok. 55 milionów funtów. Niewykluczone, że cena ulegnie zmianie na koniec sezonu, jeśli Święci spadną z Premier League.