Manchester United kontynuuje przebudowę kadry. Erik ten Hag w zimę jest gotowy na rozstanie z czterema zawodnikami.

Erik ten Hag przed sezonem 2022/2023, zgodził się poprowadzić Manchester United. Holenderski szkoleniowiec ma swoją wizję futbolu, którą na razie realizuje z powodzeniem. Jego Czerwone Diabły na ten moment realizują postawiony przed drużyną cel, czyli awans do następnej edycji Ligi Mistrzów.

Manchester United okazuje wsparcie swojemu trenerowi. Między innymi poprzez spełnianie jego transferowych próśb. Klub respektuje także decyzje odnośnie przyszłości piłkarzy będących już na Old Trafford. Erik ten Hag przez kilka miesięcy pracy ocenił przydatność poszczególnych zawodników. Manchester United rozstał się z Cristiano Ronaldo. Teraz mogą nastąpić kolejne pożegnania.

Opiekun Czerwonych Diabłów najwięcej do zarzucenia ma formacji defensywnej. Erik ten Hag wydał bowiem zgodę na odejście czterech defensorów. Old Trafford mogą opuścić dwaj środkowi obrońcy, czyli Phil Jones i Axel Tuanzebe. Ich kontrakty wygasają już w czerwcu, więc pożegnanie tych graczy nie wiązałoby się z korzyściami finansowymi. Co innego w przypadku bocznych defensorów. W razie otrzymania odpowiedniej oferty, Erik ten Hag nie będzie robił problemu, aby drużynę opuścili Brandon Williams oraz Aaron Wan-Bissaka. Portal Transfermarkt wycenia ich na odpowiednio 10 i 18 milionów euro.

