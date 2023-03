fot. PressFocus Na zdjęciu: Rafael Leao

Manchester City latem przeprowadzi rewolucję w składzie

Na liście życzeń mistrza Anglii znajdują się między innymi Jude Bellingham czy Josko Gvardiol

Szeregi Obywateli mogą natomiast opuścić Bernardo Silva, Aymeric Laporte i Ilkay Gundogan

Gwiazdy trafią do Manchesteru City?

Manchester City wciąż liczy się w walce o mistrzostwo Anglii, choć w obecnym sezonie radzi sobie dużo gorzej, niż we wcześniejszych latach. Pep Guardiola dostrzega liczne problemy, dlatego planuje latem przeprowadzić rewolucję. Szeregi Obywateli mogą opuścić między innymi Ilkay Gudogan, Bernardo Silva czy Aymeric Laporte. Cała trójka rozważa zmianę pracodawcy, tak jak zimą zrobił to Joao Cancelo.

Mistrzowie Anglii planują zastąpić ich prawdziwymi gwiazdami. Na szczycie listy życzeń Manchesteru City nieustannie znajduje się Jude Bellingham, który najprawdopodobniej latem wyląduje na Wyspach Brytyjskich, czego chce jego rodzina. Sam Anglik wolałbym trafić do Realu Madryt, lecz ten nie jest w stanie sprostać żądaniom Borussii Dortmund.

Na tym nie koniec. Manchester City rozpoczyna prace nad transferem Josko Gvardiola, którym poważnie interesuje się także Chelsea. Coraz więcej wskazuje na to, że latem barwy Milanu opuści Rafael Leao. To właśnie on stał się kandydatem do wzmocnienia ofensywy Obywateli.

