Pressfocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Podczas letniego okienka zapowiada się zacięta walka o podpis Frekniego de Jonga. Pomocnik Barcy otrzymał zielone światło na transfer. Według The Sun, do wyścigu o Holendra dołączył Man City. Co ciekawe, Erik ten Hag również chciałby mieć tego piłkarza w swojej drużynie, ale Obywatele oferują znacznie ciekawszy projekt.

Man City postara się o transfer Frenkiego de Jonga

Holender łączony jest z odejściem z FC Barcelony

Wcześniej na wyspach dużo mówiło się o sprowadzeniu 25-latka na Old Trafford, jednak ten ruch może nie dojść do skutku

Man City szykuje się do transferowej ofensywy

FC Barcelona prawdopodobnie puści latem Frenkiego de Jonga. Wszystko przez nadchodzące wzmocnienia w Katalonii. Bez sprzedaży Holendra nie uda się wykonać zaplanowanych transferów w letnim okienku. Blaugrana wycenia usługi 25-latka na przynajmniej 85 mln euro, czyli na tyle samo ile zapłaciła za niego Ajaksowi.

Chętnych brakować na pewno nie będzie. Zaraz po oficjalnym komunikacie przejęcia Man Utd przez Erika ten Haga, angielskie media wróżyły przenosiny pomocnika na Old Trafford. Sęk w tym, że Czerwone Diabły nie zagrają w Lidze Mistrzów, a oferowany projekt jest jednym wielkim placem budowy.

Z tego powodu do wyścigu o de Jonga dołączył Man City. Jak twierdzą dziennikarze The Sun, Obywatele mają lepszą pozycję do negocjacji. Pep Guardiola za wszelką cenę będzie dążył do wygrania Ligi Mistrzów w następnym sezonie. Jego zespół już zasilił Erling Haaland, ale na tym raczej nie koniec. Podobno w grę wchodzą potężne zarobki i pięcioletnia umowa.

Na razie żadna ze stron nie podjęła negocjacji z Dumą Katalonii. Z Hiszpanii płyną też wieści, z których wynika, że Frenkie de Jong mógłby również trafić do Bayernu czy PSG. Jeżeli chodzi o transfer do Monachium, zapewne Holender byłby częścią wymiany za Roberta Lewandowskiego.

