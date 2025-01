PA Images / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Omar Marmoush o krok od Man City. Zostały testy medyczne

Manchester City zdecydował się na ogromne wzmocnienia składu w trakcie zimowego okna transferowego. W poniedziałek potwierdzono, że do klubu dołączył Abdukodir Chusanow. Środkowy obrońca przeniósł się na Etihad Stadium za 40 milionów euro. Drużynę Pepa Guardioli zasilił również grający na pozycji stopera Vitor Reis, za którego zapłacono 35 milionów euro. Natomiast już niedługo sfinalizowane zostanie kolejne głośne przybycie.

Fabrizio Romano przekazał, że we wtorek (21 stycznia) testy medyczne przed podpisaniem kontraktu z Obywatelami przejdzie Omar Marmoush z Eintrachtu Frankfurt. Egipcjanin ma kosztować szalone 80 milionów euro, co uczyni go jednym z najdroższych transferów w historii Manchesteru City. Jak informowały media, napastnik podpisze z mistrzami Anglii piecioletnią umowę, a więc do 2030 roku.

Omar Marmoush wyróżniał się w ostatnich miesiącach na niemieckich boiskach, co potwierdzają jego znakomite statystyki. W sezonie 2024/2025 we wszystkich rozgrywkach Egipcjanin rozegrał 26 meczów i zanotował w nich 20 bramek oraz 14 asyst. Napastnik miał udział przy bramce Eintrachtu średnio co 60 minut.

Manchester City potrzebował impulsu po nieudanej pierwszej części sezonu. Być może te trzy wielkie wzmocnienia pomogą zespołowi Guardioli w szybkim powrocie na właściwe tory.