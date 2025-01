Manchester United jest gotów wysłuchać ofert za Kobbiego Mainoo. Zainteresowanie przejawia Chelsea, która będzie musiała wydać na niego 100 milionów euro - ujawnia "The Independent".

Źródło: The Independent

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Kobbie Mainoo

Chelsea pozyska Mainoo? To będzie wielki wydatek

Kobbie Mainoo uchodzi za największy talent na Old Trafford. W zeszłym sezonie wywalczył miejsce w składzie, budując swoją pozycję również w reprezentacji Anglii. Manchester United marzy, aby Anglik był twarzą projektu w kolejnych latach, a także absolutnym liderem środka pola. Prowadzone od dawna rozmowy kontraktowe nie przynoszą jednak zamierzonego rezultatu. Coraz więcej mówi się o tym, że Mainoo widzi swoją przyszłość poza klubem i może przekreślić marzenia Czerwonych Diabłów.

Nie jest tajemnicą, że Manchester United nie znajduje się w pełni komfortowej sytuacji finansowej. Aby się wzmacniać, musi w pierwszej kolejności zarabiać pieniądze na sprzedaży swoich piłkarzy. Odejście Mainoo wiązałoby się z wielkim zarobkiem, dlatego ta opcja jest na Old Trafford poważnie rozważana. Zwłaszcza, że młody zawodnik cieszy się sporym zainteresowaniem – zabiega o niego chociażby Chelsea. Choć szanse na transfer są niewielkie, The Blues mają wybór, ponieważ Manchester United wycenił swój talent na 100 milionów euro. Jeśli taka oferta pojawi się na stole, może zostać przyjęta.

Niewiele wskazuje na to, aby Mainoo miał odejść z klubu już tej zimy. Jeśli wycena się nie zmieni, Chelsea może wrócić po niego latem. Manchester United nie chce dopuścić do sytuacji, w której straci swoją wschodzącą gwiazdę za darmo. Kontrakt 19-latka obowiązuje do połowy 2027 roku.