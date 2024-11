SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Andrij Łunin

Porto szuka następcy Diogo Costę, wśród kandydatów Andrij Łunin

FC Porto nieuchronnie zbliża się do momentu, gdy wychowanek klubu i jedna z największych gwiazd opuszczą drużynę. Diogo Costa to jeden z najbardziej obiecujących bramkarzy na świecie. Na dodatek jest jednym z najbardziej rozchwytywanych golkiperów na rynku.

Nie jest tajemnicą, że od kilku tygodni Diogo Costa jest poważnym kandydatem do wzmocnienia FC Barcelony. Po poważnej kontuzji Marca-Andre ter Stegena kataloński klub rozpoczął poszukiwania nowego bramkarza, który w przyszłości zastąpi Niemca.

Z tego względu, że Costa prawdopodobnie opuści FC Porto w niedługim czasie, Smoki zostały zmuszone znaleźć innego bramkarza. Jak przekazał Ekrem Konur jednym z kandydatów do bycia jedynką na Estadio do Dragao jest Andrij Łunin. Ukrainiec obecnie jest związany z Realem Madryt, lecz nie może liczyć na regularną grę. 25-latek wchodzi między słupki tylko pod nieobecność Thibaut Courtois lub w mniej ważnych meczach.

Transfer do FC Porto byłby więc dla niego idealną okazją, aby zrealizować swój plan i być podstawowym bramkarzem w drużynie. Jak dotąd Łunin w bieżącym sezonie rozegrał łącznie 3 mecze w La Liga i Lidze Mistrzów. Na swoim koncie ma 5 puszczonych bramek i jedno czyste konto.

Łunin przeszedł do Realu Madryt z Zorii Ługańsk w 2018 roku za ok. 8.5 mln euro. W zespole ze stadionu Santiago Bernabeu rozegrał 51 spotkań. W międzyczasie był wypożyczany m.in. do Realu Oviedo, Realu Valladolid czy CD Leganes.