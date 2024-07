PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Góra

Oficjalnie: Łukasz Góra wzmocnił Ruch Chorzów

Ruch Chorzów nadchodzącą kampanię spędził w rozgrywkach Betclic 1 Ligi, po tym jak nie udało im się utrzymać w Ekstraklasie. „Niebiescy” w letnim okienku transferowym przechodzą drobną przebudowę kadry. Już wiemy, że drużynę prowadzoną przez Janusza Niedźwiedzia wzmocnił m.in. Nono Delgado.

W środę Ruch Chorzów ogłosił kolejny transfer. Klub za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony poinformował o przyjściu Łukasza Góry. 30-letni defensor dołączył do „Niebieskich” ze Stali Rzeszów, podpisując z nowym zespołem dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

– Trafiam do wielkiego klubu, o wielkiej historii. To naprawdę zaszczyt, móc grać w Ruchu. Pochodzę ze Śląska, z żoną planujemy tu zostać na dłużej. Moim, nie tyle marzeniem co celem, jest gra w Ekstraklasie i wierzę, że z Ruchem jestem w stanie to osiągnąć poprzez wizję klubu i swoją ciężką pracę na treningach. Ze Stali Rzeszów znam metody pracy trenera Niedźwiedzia, styl gry, który mnie przekonuje, dlatego trener dołożył cegiełkę do tego transferu – powiedział Łukasz Góra po podpisaniu umowy.

Były piłkarz Rakowa Częstochowa w minionej kampanii rozegrał 20 spotkań w koszulce Stali Rzeszów na zapleczu Ekstraklasy. W tym czasie udało mu się nawet zaliczyć jedną asystę.

