Milan zdaniem "La Gazzetta dello Sport" ograniczył listę życzeń do dwóch nazwisk, jeśli chodzi o transfer nowego napastnika. Priorytetem jest Joshua Zirkzee, zaś jego alternatywa to Romelu Lukaku.

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Milan niespodziewanie sięgnie po Lukaku?

Milan w głównej mierze skupia się na tym, aby sprowadzić latem jakościowego napastnika. San Siro opuścił Olivier Giroud, który postanowił kontynuować karierę w Stanach Zjednoczonych. Rossoneri stracili więc swojego podstawowego snajpera, którego chcą zastąpić zawodnikiem o naprawdę dużej klasie. W ostatnich miesiącach włoski gigant był łączony z wieloma nazwiskami. Priorytetem transferowym pozostaje Joshua Zirkzee, który po znakomitym sezonie w barwach Bologni cieszy się gigantycznym zainteresowaniem. Holender ma opcję przeprowadzki do Premier League, lecz planuje kontynuować grę we Włoszech. Tutaj również ma w czym wybierać – chętni do sprowadzenia go są Juventus, Inter Mediolan i właśnie wspomniany wcześniej Milan. Klauzula wykupu wynosi 40 milionów euro, lecz włodarzy Rossonerich odstraszają oczekiwania finansowe Holendra oraz wysokość prowizji dla jego agenta. Z uwagi na ograniczone możliwości, wicemistrzowie Włoch rozglądają się także za innymi opcjami.

“La Gazzetta dello Sport” donosi, że nowym pomysłem Milanu jest sprowadzenie Romelu Lukaku. W sezonie 2023/2024 przebywał on na wypożyczeniu w AS Romie, lecz teraz wrócił do Chelsea. Nie ma przyszłości w Londynie, stąd doniesienia transferowe z jego udziałem. Belgijski napastnik najchętniej pozostałby we Włoszech, a jego usługami interesuje się Napoli. Milan jest skłonny skontaktować się z Chelsea, aby wypytać o ewentualne wypożyczenie. The Blues byli do tej pory nastawieni na sprzedaż Lukaku, na którego w 2021 roku wydali grubo ponad 100 milionów euro. Włoskie media informują, że Milanowi nie przeszkadzałaby przeszłość 31-latka, który ma za sobą udany epizod w Interze Mediolan.

