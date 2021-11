Luka Jović w obecnym sezonie spędził na boisku zaledwie 95 minut na 1440 możliwych. Serbski napastnik Realu Madryt nie może więc być zadowolony ze swojej sytuacji w klubie i poważnie rozważa możliwość odejścia w styczniu do innego klubu na zasadzie wypożyczenia.

Źródło: AS

PressFocus Na zdjęciu: Luka Jović

Luka Jović nie zdołał przekonać do siebie trenera Realu Madryt Carlo Ancelottiego i w obecnym sezonie sporadycznie pojawia się na murawie

Serbski napastnik ze względu na swoją sytuację jest gotowy na odejście z klubu podczas styczniowego okna transferowego

Na razie Real Madryt nie otrzymał żadnej konkretnej oferty w sprawie transferu Jovicia

Jović gotowy na odejście

Jak informuje AS, 23-letni piłkarz jest otwarty na opuszczenie Królewskich, jeżeli otrzyma interesującą ofertę. Jović liczył, że jego sytuacja w zespole ulegnie zmianie po zatrudnieniu Carlo Ancelottiego na stanowisku trenera. Włoch był zwolennikiem pozostania Serba w zespole, ale jak się okazało nie miało to większego wpływu na jego sytuację w klubie. Jović nie ma większych szans na regularne występy i jest przygotowany na zmiany.

Jović do Realu Madryt trafił latem 2019 roku za 63 miliony euro z Eintrachtu Frankfurt. Od tamtej pory wystąpił w zaledwie 39 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając tylko dwie bramki. Otoczenie zawodnika zdaje sobie sprawę, że brak regularnych występów może zastopować rozwój piłkarza.

Jak informuje AS Jović jest otwarty na przeanalizowanie każdej oferty, która trafi na Santiago Bernabeu, ale jednocześnie nie zamierza zwracać się do klubu z prośbą o pozwolenie na odejście, jak to miało miejsce w przypadku Isco czy Martina Odegaarda w połowie poprzedniego sezonu.

W ostatnim czasie włoskie media informowały o zainteresowaniu Joviciem ze strony Interu Mediolan, a wcześniej nazwisko Serba było również łączone z Arsenalem. Na razie ani do Realu, ani do otoczenia Jovicia nie wpłynęła żadna konkretna oferta.

