Douglas Luiz był bliski transferu do Arsenalu podczas letniego okienka transferowego, jednak ostatecznie został na Villa Park. Steven Gerrard przyznaje, że nie jest zaskoczony, że jego zawodnika wzbudza zainteresowanie gigantów angielskiej piłki.

Zdaniem mediów Arsenal nie zamierza poddawać się w walce o Douglasa Luiza. Mimo nieudanych negocjacji z ostatnich godzin letniego okienka transferowego, Kanonierzy zgłoszą się po reprezentanta Brazylii ponownie w styczniu. Luiz świetnie sobie radzi w ostatnich miesiącach na boiskach Premier League, dlatego zainteresowanie czołowych klubów angielskiej ekstraklasy dziwić nie może.

Jego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku, dlatego w kolejnych tygodniach zapewne będzie pojawiać się coraz więcej spekulacji na jego temat. – Nic się nie zmieniło w temacie przedłużenia jego umowy, jednak muszę podkreślić, że jest bardzo skoncentrowany na grze w naszym zespole – przyznał opiekun Aston Villi, Steven Gerrard.

– Czy jestem zaskoczony spekulacjami na jego temat? Nie, ponieważ to młody i utalentowany zawodnik. Myślę, że w kolejnych tygodniach to pytanie będzie wracać. Chcemy, aby tu został. Właściciele klubu zrobili wszystko, aby latem go zatrzymać. Strata go ostatniego dnia okienka byłaby sporym ciosem. Ta sytuacja na niego nie wpłynęła i nadal spisuje się bardzo dobrze – dodał menedżer.

Luiz trafił na Villa Park w 2019 roku z Manchesteru City. Brazylijczyk oprócz Arsenalu jest także na liście życzeń londyńskiej Chelsea. Jeśli do końca grudnia nie podpisze nowej umowy to od przyszłego roku będzie mógł negocjować warunki kontraktu z nowym klubem.

