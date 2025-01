Zagłębie Lubin poinformowało we wtorkowy poranek o pozyskaniu nowego pomocnika. Do zespołu Miedziowych na zasadzie wolnego transferu dołączył Ludvig Fritzson. 29-letni Szwed ostatnio grał w rodzimej drużynie, IF Brommapojkarna.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Marcin Włodarski

Oficjalnie: Ludvig Fritzson przeszedł do Zagłębia Lubin

Kluby PKO BP Ekstraklasy rozpoczęły już przygotowania do rundy wiosennej, a w międzyczasie wzmacniają swoje składy przed decydującą częścią sezonu. Pierwszym zimowym transferem właśnie pochwaliło się Zagłębie Lubin. Do zespołu Miedziowych trafił Ludvig Fritzson, który był dostępny na rynku za darmo. 29-letni pomocnik nie przedłużył bowiem umowy ze swoją dotychczasową drużyną, czyli IF Brommapojkarna.

Z tego faktu skorzystał ekstraklasowy klub, który tym samym wzmocnił swoją linię środkową. Były młodzieżowy reprezentant Szwecji pozytywnie przeszedł testy medyczne, a następnie związał się z Zagłębiem Lubin kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2026 roku. Mierzący 187 centymetrów zawodnik do tej pory występował jedynie w swojej ojczyźnie, wcześniej przywdziewając koszulki Ostersunds FK, Degerfors IF oraz Tibro AIK.

Ludvig Fritzson na boiskach szwedzkiej ligi rozegrał łącznie 156 meczów, zdobył 16 bramek i zaliczył 13 asyst, co pokazuje, że powinien wnieść on ogromne doświadczenie do drużyny prowadzonej przez Marcina Włodarskiego. Środkowy pomocnik w 2017 roku wygrał Puchar Szwecji, będąc wówczas piłkarzem Ostersunds FK. Ekipa Miedziowych na półmetku sezonu ma na swoim koncie 19 punktów i zajmuje 14. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy.