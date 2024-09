Manchester United rozważa sprowadzenie Adriena Rabiota. Ten potencjalny ruch niezbyt przypadł do gustu Louisowi Saha. Były piłkarz "Czerwonych Diabłów" uważa, że ten transfer angielskiego klubu nie ma kompletnie sensu.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Louis Saha: Nie sądzę, aby to był mądry ruch

Minione letnie okienko transferowe było niezwykle intensywne w szeregach Manchesteru United. „Czerwone Diabły” dokonały pięć ciekawych wzmocnień. Do zespołu prowadzonego przez Erika ten Haga trafili: Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui oraz Manuel Ugarte. Media jednak od jakiegoś czasu przekonują, że władze z Old Trafford chcą dopiąć jeszcze jedną transakcję przychodzącą.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Manchester United od jakiegoś czasu obserwuje Adriena Rabiota. Francuski pomocnik obecnie jest wolnym agentem, zatem „Czerwone Diabły” mogą go jeszcze zakontraktować. Przeprowadzka reprezentanta „Trójkolorowych” jednak nie przypadła do gustu Louisowi Saha. Były gracz angielskiego klubu przekonuje, że zespół z Old Trafford potrzebuje wzmocnić się piłkarzom o innych walorach.

– Nie sądzę, aby to był mądry ruch. Nie pasuje do profilu piłkarza, którego potrzebujemy w tym momencie. Dopiero co zakontraktowaliśmy Manuela Ugarte, mamy też Casemiro i Kobbiego Mainoo. Mamy więc szóstki i ósemki w składzie. Pozwoliliśmy odejść Scottowi McTominayowi, który był dużym zagrożeniem dla rywali z przodu. Adrien nie jest natomiast typem piłkarza, który pomoże napastnikom strzelać bramki – powiedział Louis Saha, cytowany przez serwis „Manchester Evening News”.

Sprawdź także: Guardiola ma szalony pomysł. Wielki transfer z Manchesteru United!