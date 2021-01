Liverpool zainteresowany gwiazdą Udinese Calcio

Liverpool FC według informacji Corriere dello Sport jest zainteresowany podpisaniem umowy z Rodrigo De Paulem. Kłopot w tym, że Udinese Calcio nie planuje rozstawać się z zawodnikiem za mniej niż 40 milionów euro.

Liverpool FC jest tuż przed arcyciekawym spotkanie w lidze angielskiej z Manchesterem United. Tymczasem media na Półwyspie Apenińskim sugerują, że sternicy The Reds myślą poważnie o wzmocnieniu drugiej linii swojego zespołu.

Wpływ na to, że władze Liverpoolu chcą pozyskać Rodrigo De Paula ma mieć to, że wciąż nowego kontraktu z klubem nie parafował Georginio Wijnaldum. Wygląda zatem na to, że Holender niebawem rozstanie się z mistrzami Anglii.

Następcą reprezentanta Holandii miałby być Argentyńczyk. Godne odnotowania jest jednak to, że sternicy Zebr nie kwapią się do tego, aby rozstać się z piłkarzem. Mogą wyrazić zgodę na transfer, ale pod warunkiem, że pojawi się chętny, który wyłożyć za zawodnika 40 milionów euro.

– De Paul jest utalentowanym piłkarzem i punktem odniesienia dla naszego zespołu. To nasz diament, a diamenty kosztują. Jak na razie propozycje, które do nas trafiły, nie spełniły naszych oczekiwań – mówił w zeszłym tygodnia wiceprezes Udinese Calcio – Stefano Campoccia.

W gronie chętnych na pozyskanie De Paula wymieniało się już takie kluby jak: Inter Mediolan, Juventus FC, SSC Napoli i Leeds United. Argentyński pomocnik w tym sezonie wystąpił w 18 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Zanotował w nich trzy gole i tyle samo asyst. 26-latek to również 19-krotny reprezentant Argentyny.