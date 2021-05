Nowym zawodnikiem Liverpoolu od nowego sezonu będzie Ibrahima Konate. The Reds uzgodnili już warunki indywidualnego kontraktu z obrońcą niemieckiego RB Lipsk.

Transfery Liverpoolu: nowy obrońca priorytetem

W obecnym sezonie menedżer Liverpoolu Juergen Klopp musiał radzić sobie z poważnymi problemami kadrowymi, wynikającymi przede wszystkim z urazów podstawowych obrońców. Dlatego też wzmocnienie tej formacji stało się jednym z priorytetów klubu z Anfield Road na letnie okno transferowe.

Wszystko wskazuje na to, że nowym piłkarzem Liverpoolu zostanie 21-letni Ibrahima Konate. Jak informuje talkSport angielski klub uzgodnił już z nim warunki pięcioletniego kontraktu. Blisko uzyskania porozumienia w sprawie warunków transferu są również oba kluby.

W umowie Konate z RB Lipsk znajduje się klauzula z kwotą odstępnego w wysokości 35 milionów euro. Oba kluby negocjują aktualnie warunki tej płatności.

– Jest naprawdę blisko, to tylko kwestia czasu. Porozumienie z zawodnikiem zostało już osiągnięte. Oni chcą go pozyskać i obecnie jest to już tylko kwestia negocjacji między klubami – powiedział dziennikarz Fabrizio Romano. – Zawodnik chce odejść. Będzie to pięcioletni kontrakt, a w ciągu kilku tygodni powinna nastąpić finalizacji.

Reprezentant francuskiej młodzieżówki trafił do RB Lipsk już latem 2017 roku. Od tamtej pory rozegrał w jego barwach 65 spotkań na boiskach Bundesligi, zdobywając dwie bramki. W obecnym sezonie wystąpił w 13 ligowych meczach, na więcej nie pozwoliły mu problemy zdrowotne.