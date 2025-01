Liverpool wytypował następcę Salaha. Wielka gwiazda na radarze

Liverpool coraz poważniej rozgląda się za następcą Mohameda Salaha. Jak informuje The Athletic, na liście The Reds znalazła się wielka gwiazda Serie A.

Salah może odejść. Liverpool znalazł potencjalnego następcę

Mohamed Salah od dłuższego czasu budzi ogromne wątpliwości i wiele wskazuje na to, że po sezonie 2024/2025 zmieni klub. Gwiazdor Liverpoolu w niedawnym wywiadzie poruszył temat swojej przyszłości, przyznając, że na ten moment jest bardzo daleko od porozumienia z The Reds.

– W tej chwili, tak. Nie ma postępu w rozmowach, jesteśmy bardzo daleko od porozumienia. Jeśli to moje ostatnie miesiące, ostatni rok w klubie to jak chcę to wspominać za jakiś czas? Nie, że miałem problemy z umową, tylko że rozegrałem znakomity sezon. To właśnie chcę robić – powiedział Salah w rozmowie ze Sky Sports.

W związku z niepewną sytuacją Mohameda Salaha pierwsze działania zaplanował Liverpool. Klub nie chciałby zostać na lodzie po odejściu największej gwiazdy i według The Athletic rozpoczął poszukiwania następcy Egipcjanina. Okazuje się, że The Reds zwrócili swoją uwagę na Khvichę Kvaratskhelię, który wciąż nie dogadał się z Napoli ws. przedłużenia kontraktu.

Gruzin ma umowę do 30 czerwca 2027 roku, a więc Napoli ma jeszcze czas na konkretniejsze negocjacje. Natomiast przedłużający się brak decyzji piłkarza może sugerować, że jest on zainteresowany nowym wyzwaniem w dużo silniejszej drużynie. W grę o jego podpis zaangażowane jest także PSG, które z kolei stara się wypełnić lukę po odejściu Kyliana Mbappe.