Mohamed Salah nadal jest łączony z przenosinami do Arabii Saudyjskiej. Liverpool w miejsce Egipcjanina może sprowadzić Federico Chiesę z Juventusu - uważa włoski dziennik Tuttosport.

Chiesa zastąpi Salaha na Anfield Road?

Mohamed Salah w poprzednich okienkach transferowych był poważnie łączony z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej. Prawoskrzydłowy pozostaje wymarzonym celem tamtejszych klubów, które najbliższego lata ponownie mają być aktywne na rynku. Niewykluczone więc, że 31-latek opuści Liverpool i spróbuje nowego wyzwania na Półwyspie Arabskim. Z tego powodu włodarze The Reds muszą szukać następcy Egipcjanina.

Zgodnie z najnowszymi informacjami włoskiej gazety “Tuttosport” Liverpool może włączyć się do wyścigu o pozyskanie Federico Chiesy, którego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Umowa 26-latka z Juventusem wygasa bowiem już 30 czerwca 2025 roku, a sam zawodnik ostatnio nie dogaduje się ze szkoleniowcem Starej Damy – Massimiliano Allegrim. Strony po zakończeniu obecnego sezonu mogą zatem się rozstać.

Federico Chiesa co prawda występuje na lewym skrzydle, a Mohamed Salah na prawej flance, ale 45-krotny reprezentant Włoch to niezwykle wszechstronny piłkarz. Wychowanek Fiorentiny w ostatnich dniach był przymierzany również do Romy, aczkolwiek jego przenosiny na Anfield Road, przynajmniej na papierze, są bardziej prawdopodobne. Portal “Transfermarkt” wycenia gwiazdę Bianconerich na około 40 milionów euro.

