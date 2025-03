Liverpool wskazał następcę Robertsona. Zawodnik prosto z Hiszpanii

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Sergi Cardona zastąpi Andy’ego Robertsona?

Liverpool FC rozgląda się za nowym lewym defensorem. Przyszłość Andy’ego Robertsona na Anfield Road stoi pod znakiem zapytania, gdyż Szkot miewa wahania formy, a Konstantinos Tsimikas nie do końca przekonuje Arne Slota. Lider tabeli Premier League od kilku tygodni śledzi poczynania Milosa Kerkeza z Bournemouth, ale teraz pojawia się również nowa opcja.

Na radarze The Reds znalazł się Sergi Cardona z Villarreal CF, który błyszczy w La Lidze. Cardona może okazać się interesującą alternatywą. Latem ubiegłego roku przeniósł się do drużyny, która zdobyła Ligę Europy w 2021 roku. Wcześniej grał dla Las Palmas. W tym sezonie wyróżnia się znakomitymi dośrodkowaniami i zdołał już zanotować sześć asyst, a do tego dorzucił także jedną bramkę. Jego kreatywność i umiejętność dostosowania się do różnych wymagań na boisku sprawiają, że staje się jednym z ciekawszych kandydatów na rynku transferowym.

Chociaż należy podkreślić, że lewa obrona nie jest obecnie największym priorytetem transferowym Slota. Klub koncentruje się na innych pozycjach, szczególnie biorąc pod uwagę sytuację kontraktową takich graczy, jak Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold i Virgil van Dijk, których umowy wygasają wraz z końcem bieżącego sezonu. Dodajmy, iż kontrakt Sergiego Cardony na Estadio de la Ceremice obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.