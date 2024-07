Liverpool oraz Atletico Madryt w ostatnich dniach złożyli zapytanie do Lipska w sprawie ewentualnego transferu Mohameda Simakana - podaje Florian Plettenberg ze stacji Sky Sports.

PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Simakan

Mohamed Simakan wzbudza zainteresowanie na rynku

Zarówno włodarze Liverpoolu, jak i władze Atletico Madryt w obecnym letnim okienku transferowym chcą wzmocnić pozycję środkowego obrońcy. Tak się składa, że na celownik obu klubów trafił… ten sam piłkarz. Chodzi o Mohameda Simakana z Lipska – poinformował Florian Plettenberg ze stacji telewizyjnej “Sky Sports”.

Wspomniany dziennikarz dodał, że The Reds oraz Rojiblancos skontaktowali się już z niemieckim zespołem, żeby poznać warunki ewentualnego transferu. Byki chciałyby zatrzymać francuskiego stopera w swoich szeregach i póki co niechętnie podchodzą do rozmów, ale rozważą oferty, które będą opiewały na ponad 40 milionów euro.

Mohamed Simakan z powodzeniem występuje w barwach Lipska od lipca 2021 roku, kiedy przeprowadził się na Red Bull Arenę za 15 milionów euro ze Strasbourga. Młodzieżowy reprezentant Francji z miejsca stał się ważnym zawodnikiem ekipy z Bundesligi i w trakcie pobytu w Niemczech rozwinął swoje umiejętności.

24-letni defensor w koszulce Byków rozegrał łącznie 120 meczów, zdobył 7 bramek i zaliczył 13 asyst. Kontrakt piłkarza z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia rozchwytywanego obrońcę na około 35 milionów euro.