Olympique Lyon poinformował, że osiągnął wyczekiwane porozumienie z Liverpoolem. Dzięki niemu Xherdan Shaqiri zostanie ich zawodnikiem po przejściu testu medycznych i spełnieniu ostatnich formalności.

Olympique Lyon wkrótce oficjalnie potwierdzi, że dokonał pierwszego zakupu tego lata

Les Gones wzmocni Xherdan Shaqiri

Szwajcar z nową drużyną podpisze trzyletni kontrakt

Lyon zbiera posiłki

Gdy Xherdan Shaqiri trafiał latem 2018 roku ze Stoke City do Liverpoolu, prawdopodobnie nie spodziewał się, że osiągnie tak dużo. Szwajcar wygrał bowiem między innymi Ligę Mistrzów oraz Premier League. Dołożył do tego jeszcze dwa inne trofea.

W początkowym okresie pobytu na Anfield, Shaqiri dość często wychodził na boisko, oczywiście nie pierwszym składzie. Konkurencja była bowiem zbyt duża. Szwajcar spełniał jednak swoje zadania, gdy wchodził na murawę z ławki rezerwowych. Wraz z upływem czasu Juergen Klopp nie stawiał już tak często na 29-latka. Jego licznik występów dla The Reds zatrzymał się na liczbie 63. W tych meczach Shaqiri strzelił osiem goli i zaliczył dziewięć asyst.

O tym, że szwajcarski skrzydłowy chce zmienić barwy klubowe, wiadomo było od dłuższego czasu. Sam zainteresowany nie ukrywał tego i opowiadał o zaletach życia we Włoszech. Nie trafił jednak do Serie A, a do Ligue 1. Na jego transfer zdecydował się bowiem Olympique Lyon.

Francuski klub dotychczas nie dokonał żadnego transferu definitywnego, za który musiałby zapłacić. Shaqiri będzie pierwszym takim zawodnikiem tego lata, co potwierdza, że jest potrzebny w Lyonie, który po czterech meczach sezonu 2021/2022 w Ligue 1, ma tylko dwa zdobyte punkty. Les Gones zapłacą za 29-latka Liverpoolowi około 12 milionów euro. Szwajcar podpisze trzyletnią umowę po przejściu testów medycznych.

L’Olympique Lyonnais est heureux d’avoir enfin trouvé un accord de principe avec Liverpool dans le cadre du recrutement du milieu de terrain international Suisse, Xherdan Shaqiri, qui s’était distingué face à la France lors du 1/8eme de finale de l’Euro.https://t.co/l8SqPPpAgs — Olympique Lyonnais (@OL) August 22, 2021

Czytaj także: Olympique Lyon dalej walczy z demonami