Slot bez wzmocnień w środku pola, Liverpool będzie czekał do stycznia

Liverpool jako jedyny klub z czołowych drużyn w Europie wciąż nie potwierdził oficjalnie żadnego transferu. Włodarze z Anfield Road w ostatnich tygodniach mieli nadzieje, że zamkną transakcję z udziałem pomocnika Realu Sociedad. Aczkolwiek ku ich zdziwieniu Martin Zubimendi zdecydował się odrzucić ofertę The Reds i pozostać w obecnym zespole.

Ponadto angielski klub starał się również o angaż Ilkaya Gundogana, za którego złożył Barcelonie oficjalną ofertę. Tak jak w przypadku Zubimendiego reprezentant Niemiec odmówił przeprowadzki do Liverpoolu. Nieudane podboje na rynku transferowym widocznie zmusiły zarząd The Reds do kluczowych zmian w ich podejściu do wzmocnienia środka pola.

Z informacji portalu Football Insider wynika, że Arne Slot nie doczeka się nowego pomocnika. Liverpool o transfer światowej klasy piłkarza do drugiej linii postara się dopiero w styczniu.

Okno transferowe w najlepszych ligach w Europie zamyka się w nocy z 30 na 31 sierpnia. Liverpool nie ma więc dużo czasu, aby dokonać jakiegokolwiek wzmocnienia bez podziału na pozycję. Niewykluczone, że Arne Slot, który przejął obowiązki po Jurgenie Kloppie może nie doczekać się żadnego transferu przychodzącego.

Liverpool rozpoczął sezon w Premier League od meczu z Ipswich Town. Podopieczni holenderskiego trenera wygrali z beniaminkiem na wyjeździe (2:0) i zajmują 3. miejsce w tabeli ligowej.