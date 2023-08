IMAGO / Ricardo Larreina Na zdjęciu: Joao Felix

Mohamed Salah jest kuszony gigantyczną ofertą od Al-Ittihad

Egipcjanin miałby zarabiać 240 milionów euro za rok gry

Liverpool nie czeka na rozwój sytuacji i poszukuje potencjalnego następcy

Mohamed Salah kuszony przez Al-Ittihad. Liverpool wytypował Joao Felixa

Mohamed Salah jest nieustannie namawiany na tranfer do Al-Ittihad. Według wielu źródeł Egipcjanin miałby zarabiać w nowym klubie nawet 240 milionów euro za sezon. To kwota, która przewyższa aktualne zarobki Cristiano Ronaldo. Portugalczyk inkasuje astronomiczne 200 milionów euro.

Tego lata do Arabii Saudyjskiej trafili już m.in. Sadio Mane, Marcelo Brozović, Neymar i Karim Benzema. W tej sytuacji odejście Salaha wcale nie jest niemożliwe. Liverpool o tym wie, dlatego rozgląda się za potencjalnym następcą. Jak informuje portugalski serwis A Bola, The Reds chcieliby wykorzystać zamieszanie wokół Joao Felixa, który jest gotowy na odejście z Atletico Madryt. To właśnie Portugalczyk miałby wypełnić lukę po ewentualnym odejściu egipskiego skrzydłowego.

