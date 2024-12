Liverpool wkrótce może stracić Virgila van Dijka, którego kontrakt dobiega końca. The Reds zatem już zaczęli rozglądać się za nowym stoperem. Ich celem jest Marc Guehi, na którego mogą wydać aż 65 milionów funtów - podaje "Fichajes".

Craig Mercer / Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot oraz Marc Guehi

Liverpool jest skłonny wydać 65 milionów euro na obrońcę!

Liverpool po sezonie może przejść wielką przebudowę. Anfield Road bowiem mogą opuścić Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold oraz Virgil van Dijk. Kontrakty tych trzech gwiazd obowiązują tylko do końca sezonu. Obecnie nie ma przesłanek, że zostaną one przedłużone. The Reds zatem powoli przeczesują rynek w celu znalezienia odpowiednich opcji transferowych.

Z informacji przekazanych przez „Fichajes” dowiadujemy się, że Liverpool ma na oku odpowiedniego defensora. W kręgu zainteresowań działaczy z Anfield Road znalazł się Marc Guehi z Crystal Palace. Reprezentant Anglii doskonale sobie radzi od wielu miesięcy, przez co może być odpowiednim piłkarzem, który wejdzie w buty Virgila van Dijka. A kto wie, może 24-latek okazać się partnerem Holendra, jeśli strony dojdą do porozumienia w sprawie kontraktu.

Liverpool jest gotowy przeznaczyć na transfer Marca Guehiego całkiem sporą sumę pieniędzy. Wspomniane źródło informuje, że chodzi o 65 milionów funtów. Hiszpanie jednak przekazują, że propozycja The Reds może nie spełnić oczekiwań Crystal Palace.

Marc Guehi w trwającym sezonie rozegrał 22 spotkania. W tym czasie reprezentant Anglii zdołał zgromadzić na swoim koncie dwa trafienia, a także jedną asystę.