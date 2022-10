PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Media donoszą, że skauci Liverpoolu ostatnio obserwowali czterech zawodników Galatasaray Stambuł. Chodzi o takich piłkarzy jak Sacha Boey, Yunus Akguen, Kerem Aktuerkoglu oraz Victor Nelsson.

“The Reds” wybiorą się na zakupy do Turcji?

Skauci Liverpoolu podobno monitorują ten rynek

W barwach Galatasaray występuje kilku zdolnych graczy

Klopp oczekuje zimowych wzmocnień

Liverpool nie najlepiej wygląda w kampanii 2022/2023 i podczas najbliższego styczniowego okienka transferowego zapewne będzie chciał trochę odświeżyć skład. Co ciekawe, najnowsze raporty mediów sugerują, że Juergen Klopp wzmocnień może poszukać w… Turcji.

Zespół skautów popularnych “The Reds” miał być obecny na spotkaniu Galatasaray Stambuł z Konyasporem, gdzie obserwował czterech zawodników “Lwów” – Sachę Boeya (prawy obrońca), Yunusa Akguena (prawoskrzydłowy), Kerema Aktuerkoglu (lewoskrzydłowy) oraz Victora Nelssona (środkowy obrońca).

Liverpool have been scouting four Galatasaray players 👀👇https://t.co/da651xAtPG — Mirror Football (@MirrorFootball) October 8, 2022

Sacha Boey zapewne zostałby sprowadzony do rywalizacji z Trentem Alexandrem-Arnoldem, którego forma jest niestabilna. Urodzony we Francji Kameruńczyk piłkarzem Galatasaray Stambuł został w lipcu 2021 roku, kiedy to trafił do Turcji za nieco ponad 1 mln euro ze Stade Rennes, które słynie z dobrego szkolenia.

Liverpool przed 10. kolejką Premier League zajmuje odległe 9. miejsce w tabeli. Galatasaray Stambuł to z kolei czwarta drużyna tureckiej Superligi.

Czytaj więcej: Cel transferowy Arsenalu nie zamierza ruszać się z Turynu