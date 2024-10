Liverpool i Man Utd celują w bramkarza z Serie A

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Liverpool - Manchester United

Mile Svillar na radarze gigantów Premier League

Premier League to bez wątpienia jedna z najlepszych lig w Europie, co której ciągnie najlepszych zawodników świata. Realny scenariusz zakłada, że wkrótce do jednej z ekip z ligi angielskiej trafi jeden z czołowych bramkarzy, sugeruje serwis Fichajes.net.

Źródło podaje, że Liverpool i Manchester United biorą udział w wyścigu o podpis pod kontraktem Mile Svillara. 25-letni golkiper aktualnie broni barw AS Romy. Może się to jednak niebawem zmienić, mając na uwadze to, że przedstawiciele Premier League są gotowi wyłożyć nawet 40 milionów euro na transakcję z udziałem gracza. The Reds chca być przygotowani na wypadek ewentualnego odejścia z klubu Alissona. Z kolei działacze Czerwonych Diabłów wciąz nie mogą być pewni zatrzymania w druzynie Andre Onany.

Svillar to zawodnik, który trafił do ekipy z Włoch z Benfiki Lizbona w lipcu 2022 roku. Trafił do zespołu z Serie A na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej reprezentował barw Anderlechtu czy Beerschot. Tymczasem w tym sezonie rozegrał w ekipie z Rzymu łącznie dziewięć meczów, w których puścił jak na razie siedem bramek. Trzy razy zachował z kolei czyste konto.

Svillar ma na swoim koncie jeden występ w reprezentacji Serbii. Wcześniej natomiast regularnie występował w młodzieżowych reprezentacjach Belgii. Aktualny kontrakt zawodnika z rzymianami obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość Svillar kształtuje się natomiast w wysokości dziewięciu milionów euro.

