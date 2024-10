Roy Keane skrytykował Manchester United

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Roy Keane

Roy Keane krytyczny na temat Man Utd

Manchester United w trakcie letniego okna transferowego wzmocnił się na kilku pozycjach. Mimo wszystko drużyna nie spełnia pokładanych w niej nadziei. Zespół aktualnie plasuje się w drugiej połówce tabeli Premier League. Ostatnio na temat klubu i drużyny wypowiedział się były piłkarz ekipy z Old Trafford.

– Po meczu z Twente (1:1) w Lidze Europy, bardzo złym meczu, zawodnicy wychodzą i mówią: “Może rywale chcieli wygrać bardziej niż my”. Można powiedzieć, że jak to do mnie trafiło, to się poddałem – powiedział Roy Keane w podcaście Stick to Footbal dla Sky cytowany przez Daily Mail.

– Jeśli słyszysz to z szatni, nic dziwnego, że trener ma kłopoty i nic dziwnego, że nie wygrywa meczów. Problemem w Man Utd jest zdezorganizowanie – kontynuował Irlandczyk.

– Manchester United zawsze miał dobrych ludzi i osobowości. Aktualnie tego nie ma. Nie poznaję tej drużyny i nie poznaję klubu. Kilka miesięcy temu przekazywano, że mają nowych ludzi i znajdą odpowiedzi na wszystkie pytania. Wydali więcej pieniędzy na wzmocnienia, ale obrali zły kierunek – rzekł Keane.

– Kiedy mówimy o United, mamy na myśli bardziej biznes, ale jednak jest to klub piłkarski. Klub piłkarski to ludzie, którzy przychodzą i wnoszą swój wkład. To, co widzę w United, może jestem trochę surowy ale nie jestem pewien, czy widzę tam dobrych piłkarzy podejmujących właściwe decyzje dla klubu – powiedział 53-latek.

Ekipa z Old Trafford po reprezentacyjnej przerwie zmierzy się z Brentford City. Spotkanie odbędzie się 19 października o godzinie 16:00.

